Reggio Calabria, Fare Verde inaugura la campagna di donazione del sangue con Adspem

28 Novembre 2020 18:28

Oggi, 28 novembre presso il S.I.T. del “Morelli”, il gruppo Fare Verde Reggio Calabria ha simbolicamente ricordato il sacrificio dei caduti durante la Prima Guerra Mondiale. Un gesto di amore e solidarietà che testimonia l’impegno dei volontari reggini al fianco della sezione locale dell’Adspem FIDAS onlus. “Loro lo hanno versato, noi lo doniamo” lo slogan con il quale l’iniziativa è stata animata. Ricordiamo, infatti, che da mercoledì 4 novembre 2020, in occasione del 102° Anniversario dalla fine della Grande Guerra, ha avuto avvio su tutto il territorio nazionale la Campagna di sensibilizzazione alla donazione del sangue promossa appunto dall’associazione ambientalista Fare Verde, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Sottufficiali d’Italia (Ansi). A sostegno della locale campagna di donazione, promossa da Antonio Virduci (Responsabile Fare Verde Reggio Calabria) e Luigi Iacopino (Addetto stampa), presenti anche il Primario del Reparto di Medicina Trasfusionale Alfonso Trimarchi, il Presidente Adspem-Fidas Caterina Filippone Muscatello e per il direttivo dell’Adspem Marzia Costantino. Si fa presente, inoltre, che la campagna di sensibilizzazione alla donazione del sangue promossa dall’associazione ambientalista in collaborazione con l’Associazione Nazionale Sottufficiali d’Italia continuerà fino al 15 dicembre.