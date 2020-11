A Reggio Calabria il Sindaco Falcomatà chiude le scuole, ma il Premier Conte è chiaro: “gli istituti non sono focolaio di Coronavirus” [VIDEO]

13 Novembre 2020 16:11

Il Premier Conte e il Governo stanno facendo di tutto per non chiudere le scuole: “didattica in presenza è fondamentale”

“Le scuole non sono focolaio, cercheremo di mantenere un presidio. Dobbiamo essere molto franchi: i nostri dati ci dicono che le scuole di per sé non sono focolai di contagio”. Ad affermarlo il Premier Giuseppe Conte. La dichiarazione del Presidente del Consiglio va in controtendenza con la decisione del Sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, che in seguito ad una riunione con la task force comunale ha sottolineato la necessità di chiudere gli istituti scolastici.

“Ovviamente c’è anche il valore ideale della formazione in presenza – continua Conte – , ecco perché cerchiamo di mantenere questo presidio. Certo quello che avviene intorno, prima e dopo le scuole può costituire un focolaio. Per questo dobbiamo tutti rispettare le regole: distanza, mascherina, igiene delle mani. Posso dire che l’esperienza ci dice che i ragazzi rispettano molto le regole”, ha concluso il Premier.