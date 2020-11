19 Novembre 2020 12:14

Reggio Calabria: città sommersa dai rifiuti, cumuli di spazzatura in via Ciccarello ostruisce la strada, auto costrette a passare una per volta

Prosegue l’emergenza rifiuti a Reggio Calabria: dal centro alla periferia la situazione resta sempre difficile, la città è letteralmente sommersa dall’immondizia. Situazione tragica in via Ciccarello dove i cumuli di spazzatura ostruisce la strada e le auto sono costrette a passare una per volta. In alto la FOTOGALLERY completa.