Reggio Calabria, dopo i lavori è tornata la perdita di via Morloquio: la strada inizia a cedere, residenti e comunità per disabili a rischio isolamento [FOTO]

13 Novembre 2020 12:05

Reggio Calabria: l’enorme perdita d’acqua sta iniziando a far cedere pezzi di strada in Contrada Morloquio

Lo scempio di Contrada Morloquio – sulle colline di Ravagnese a Reggio Calabria – continua inesorabilmente ad aggravarsi. Le voragini causate da un’enorme perdita d’acqua che da anni interessa la via, continuano ad ingrandirsi e limitare la carrabilità della strada. Circa due mesi fa, i tecnici del Comune erano intervenuti facendo dei lavori e risolvendo il problema della perdita, parzialmente, per qualche giorno. Ma la strada non è stata sistemata e così, inevitabilmente, il problema si è riproposto a stretto giro come possiamo osservare dalle foto odierne, nella gallery scorrevole a corredo dell’articolo. L’acqua copre l’intera carreggiata, il transito è diventato complicato anche in automobile. Una vera e propria impresa per chi ha il motorino, la bicicletta o si muove a piedi.

La strada, per altro unica via d’accesso dell’area, in alcuni tratti sta iniziando a cedere e l’eventuale crollo determinerebbe l’isolamento totale delle abitazioni della zona tra cui la comunità alloggio per disabili Villa Sant’Elia. Urgono interventi immediati.