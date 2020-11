2 Novembre 2020 17:39

Reggio Calabria: disservizi idrici a causa di un intervento sulla rete idrica comunale nella via Lia, via Carrera II^ e via Carrera I^

A causa di un intervento sulla rete idrica comunale a Reggio Calabria, dalle ore 7.00 fino a fine lavori del giorno 3 Novembre 2020, saranno previsti disservizi idrici nella via Lia, via Carrera II^ e via Carrera I^.