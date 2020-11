Reggio Calabria, denunciati 8 bracconieri: cacciavano con richiami illegali, armi sequestrate [DETTAGLI]

17 Novembre 2020 12:01

Reggio Calabria, attività antibracconaggio: i carabinieri forestali sequestrano armi e richiami elettroacustici vietati. 8 persone denunciate

Giro di vite nell’attività di repressione e contrasto al bracconaggio, predisposta dal gruppo carabinieri forestale di Reggio Calabria. In particolare sono stati intensificati i controlli nella fascia ionica reggina, dove è “tradizionale” il reato della caccia operata con l’ausilio dei richiami elettroacustici per l’avifauna, metodo espressamente vietato per legge. Nell’ultima decade di ottobre, i militari delle stazioni carabinieri forestale di Melito di Porto Salvo e di Brancaleone, quest’ultima coadiuvata da militari del nucleo c.i.t.e.s. di Reggio Calabria hanno denunciato all’autorità giudiziaria n. 8 persone, colte in flagranza di reato.

Svariati sono gli illeciti contestati, che vanno dall’utilizzo di disposo dei richiami elettroacustici, all’esercizio della caccia nei periodi vietati e all’abbattimento di specie protette. Nel territorio del comune di Bova Marina, in località lardicà sono stati deferiti b. A. Classe 1959 e l.s., classe 1976, entrambe residenti a Condofuri (rc), sorpresi ad utilizzare i richiami acustici vietati. Inevitabile il deferimento all’autorità giudiziaria ed il sequestro di due fucili da caccia con relativo munizionamento e di n. 4 richiami elettroacustici vietati, oltre a numerosi esemplari di avifauna protetta già uccisa.

A Melito di Porto Salvo in località musa-torre tre soggetti, e. G. Classe 1971, b.f. classe 1964, entrambi residenti a melito e c. F. Classe 1973, residente a Reggio Calabria, sono stati denunciati per uso illegale di richiamo elettroacustico vietato. Anche in questo caso, oltre al sequestro di n. 3 fucili con relativo munizionamento, e di n. 2 dispositivi elettroacustici vietati, è scattato il deferimento all’autorità giudiziaria. Infine a Montebello Jonico, in località ficarella, è stato sorpreso m.e.f. classe 1981, denunciato a piede libero per aver abbattuto un esemplare di avifauna protetta; sequestrato un fucile da caccia e numerose cartucce.

A caraffa del bianco, in località badia del rizzo, e a sant’agata del bianco in località ripe, invece, sono stati colti sul fatto rispettivamente m.e., classe 1961 residente ad ardore e g.a., di anni 47, residente a rosarno, entrambi sorpresi ad esercitare la caccia utilizzando i mezzi di richiamo vietati; inevitabile il deferimento all’autorità giudiziaria ed il sequestro dei mezzi di caccia (fucili, munizioni e dispositivi elettroacustici).

Le modalità di caccia con i richiami acustici sono sempre le stesse; il dispositivo riproduce il verso delle possibili prede che, così attirate, vengono facilmente abbattute dal cacciatore appostato nei pressi. Ma stavolta ai trasgressori è andata male in quanto ad essere attirati sono stati i militari che hanno proceduto secondo normativa.