Reggio Calabria: convocato il consiglio comunale, i punti all’ordine del giorno

16 Novembre 2020 09:58

Reggio Calabria: convocato il consiglio comunale per il 20 novembre, ecco i punti all’ordine del giorno

Ai sensi dell’art. 174 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e dell’art. 51 dello Statuto Comunale, si comunica che il Consiglio è convocato, in sessione ordinaria, per il giorno 20.11.2020 alle ore 10.00 presso la sala consiliare di Palazzo San Giorgio a Reggio Calabria, anche in videoconferenza, per procedere alla discussione dei seguenti argomenti, posti all’ordine del giorno:

1. Presa d’atto della costituzione delle commissioni consiliari

2. Progetto di ripiano del disavanzo di amministrazione rilevato al 31.12.2019

3. Approvazione dup 2020/2022 e bilancio di previsione finanziario 2020/2022

Nel caso in cui la seduta in prima convocazione del civico consesso andrà deserta per mancanza del numero legale, il Consiglio è convocato in seduta ordinaria di seconda convocazione il giorno 21.11.2020 alle ore 10.00.