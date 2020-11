Reggio Calabria, convegno in videoconferenza “la presenza socio-umana delle crocerossine nella grande guerra”: info e dettagli

28 Novembre 2020 11:47

Il convegno è organizzato in occasione del 102° anniversario della morte della “Crocerossina di Redipuglia” Margherita Kaiser Parodi

La Sezione provinciale di Reggio Calabria dell’ U.N.U.C.I. – Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’ Italia insieme al suo Gruppo Filatelico Numismatico Unuci Reggio Calabria – ha organizzato per giorno 1 dicembre 2020 il convegno in videoconferenza “La presenza socio – umana delle Crocerossine nella Grande Guerra” in occasione del 102° anniversario della morte della “Crocerossina di Redipuglia” Margherita Kaiser Parodi. Poste Italiane, per la particolare ricorrenza, ha organizzato su proposta dell’Unuci uno speciale annullo filatelico presso lo sportello di Poste Italiane in via Miraglia di Reggio Calabria dalle ore 9:00 alle ore 13:00 del 1 diecmbre 2020.

Come si legge nel comunicato: “I lavori del convegno saranno introdotti e moderati da Nicola Pavone, presidente della locale Sezione Unuci reggina e vicepresidente regionale di Unuci Calabria. Nella fase iniziale dell’iniziativa sono previsti i saluti delle seguenti Autorità: Francesco De Marco – Direttore della Filiale di Poste Italiane di Reggio Calabria, Salvatore Modica – Presidente dell’Università della Terza Età di Reggio Calabria, Francesco Cernuto – Direttore dei corsi Unitre di Reggio Calabria, Daniela Dattola – Presidente del Comitato locale Croce Rossa Italiana di Reggio Calabria, Rosanna Sicoli – Ispettrice Regionale Infermiere Volontarie Calabria, Gina Di Beo – Ispettrice locale Infermiere Volontarie, Giovanni De Luca – Presidente regionale Unuci Calabria, Domenico Taglieri – Vicepresidente della Sezione Unuci Reggio Calabria e Rosa Veccia – Consigliere della Sezione Unuci di Reggio Calabria.

“Centomila uomini ed una sola Crocerossina Margherita Kaiser Parodi” è il titolo della prima relazione di Rachele Laganà, Referente regionale per la Storia del Corpo delle Infermiere Volontarie. A seguire Ornella Zagami , Vice ispettrice regionale Infermiere Volontarie Lombardia, relazionerà sul tema “Le Sorelle internate a Katzenau”. La Referente nazionale per la Storia del Corpo delle Infermiere Volontarie Costanza Arcuri svilupperà il tema “Le ambulanze radiologiche”. Fortunato Aloi, Storico e già Sottosegretario alla Pubblica Istruzione, concluderà con la relazione” Prima Guerra Mondiale e componenti militari, socio – umane e culturali protagonisti dell’ evento storico”. L’ artista Alessandro Allegra ha curato il bozzetto del ritratto di Margerita Kaiser Parodi riportato nel timbro dell’ annullo filatelico e in una delle cartoline filateliche organizzate dall’ Unuci. Pietro Battaglia, segretario/consigliere dell’ Unuci locale svolgerà le funzioni di coordinatore tecnico- Host”.

Nicola Pavone – Presidente Sezione Unuci Reggio Calabria