Reggio Calabria, centro storico completamente deserto: non c’è la seconda protesta, i cittadini rispettano la “zona rossa”. Situazione tranquilla in città [FOTO LIVE]

6 Novembre 2020 18:33

Reggio Calabria: primo giorno di lockdown in città, Lungomare e Corso deserti

Doveva esserci una nuova manifestazione anche questo pomeriggio a Reggio Calabria contro la scelta del Governo che ha inserito la Calabria in “zona rossa” con l’emanazione dell’ultimo Dpcm e invece la città è completamente deserta. Per le strade del centro non c’è movimento e tutti i reggini stanno rispettando le regole che impongono il lockdown.

A corredo dell’articolo le immagini che raccontano il primo giorno di lockdown a Reggio Calabria, alcuni negozi hanno tenuto le serrande alzate comunque, anche se non rientrano tra quelli autorizzati dal Dpcm.

A Piazza De Nava, dove ci sarebbe dovuto essere il raduno dei manifestanti, ci sono solo Polizia e Carabinieri che stanno presidiando la piazza.