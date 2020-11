29 Novembre 2020 16:10

Reggio Calabria: grosso ramo di circa dieci metri si è abbattuto sull’asfalto sul viale Amendola, per fortuna nessun danno a cose o persone

Un cittadino di Reggio Calabria ci segnala la caduta di un grosso ramo sul viale Amendola nella tarda serata di ieri. Il cittadino afferma: “non appena c’è vento di scirocco e nel caso specifico sul viale Amendola un ramo circa dieci metri si è abbattuto sull’asfalto, fortunatamente non ha creato danni nè a persone nè a cose. Abito in questa zona dal ’70 per cui posso testimoniare che c’è un problema di fondo riguardo la potatura che viene effettuata periodicamente ogni due/tre anni. Spero venga presa in considerazione questa mia segnalazione da chi di competenza prima che avvengano altre cadute di questo tipo e potrebbe provocare danni seri”. In alto la FOTO del grosso ramo.