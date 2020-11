13 Novembre 2020 12:17

Striscia la Notizia parla delle Elezioni comunali di Reggio Calabria

Durante la presentazione della puntata di Striscia la Notizia di ieri sera, 12 novembre, i conduttori Ficarra e Picone hanno parlato delle Elezioni comunali di Reggio Calabria ironizzando sulla scoperta di voti attribuiti ad anziani che in realtà non si sono mai recati alle urne per esprimere la propria preferenza. Un fatto che ha determinato le indagini della Procura e la copertina di tutti i giornali nazionali per le irregolarità riscontrate alle ultime elezioni reggine.