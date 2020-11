Reggio Calabria: atto vandalico alla scuola dell’Infanzia Arghillà – Salice. Klaus Davi: “la Giunta Falcomatà è stata la killer delle periferie”

17 Novembre 2020 10:20

Reggio Calabria, Klaus Davi: “la vera notizia del terribile raid alla scuola dell’infanzia di Arghillà è che lo stabile non disponeva neanche delle telecamere di sicurezza”

“La vera notizia del terribile raid alla scuola dell’infanzia di Arghillà è che lo stabile non disponeva neanche delle telecamere di sicurezza che avrebbe consentito di risalire all’identità degli aggressori. La cosa non mi meraviglia. Da abitante di Archi, ho assistito e documentato scene di incredibile degrado (ricordate i cavalli che mangiavano i rifiuti?) di abbandono, di incuria, di menefreghismo delle istituzioni per anni e anni. Ora ‘scopriamo’ che il quartiere di Arghillà viene appaltato all’anti stato e viene colpito in modo vile il centro dell’educazione e della formazione dei ragazzi, cosa gravissima. Una delle pochissime oasi di presidio dello Stato”. E’ quanto afferma Klaus Davi. “La Giunta Falcomatà ( a proposito la fase due non doveva ripartire dalle periferie? ) è stata la vera ‘killer’ delle periferie. Un ‘killeraggio’ scandito dall’indifferenza, dall’assenza, dalla boria, dalla indolenza, dall’immobilismo. E questi sono i risultati. Ricordo a tutti che davanti alle nostre telecamere alcuni cittadini di Arghillà hanno parlato di candidati che hanno offerto soldi in cambio di voti. Si accusano sempre i reggini di omertà (lo fanno anche in modo strisciante alcuni esponenti delle istituzioni e alcuni intellettuali) . Forse sarebbe il caso di dare voce alle persone svantaggiate e soprattutto di ascoltarle, e allora le verità emergerebbero, eccome se emergerebbero”, conclude.