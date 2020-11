25 Novembre 2020 15:39

Reggio Calabria: al via la terza edizione di Premio Cosmos, l’iniziativa volta ad avvicinare i giovani alla lettura e alla scienza

Al via la terza edizione di Premio Cosmos, l’iniziativa volta ad avvicinare i giovani alla lettura e alla scienza. L’idea del fisico teorico Gianfranco Bertone, reggino e oggi docente all’Università di Amsterdam, è nata nel 2018 e propone agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado di votare il miglior libro pubblicato in Italia tra una rosa di testi di ambito scientifico proposti da una commissione di esperti. Da questo anno scolastico, nella considerazione che la rete delle istituzioni scolastiche all’estero costituisce una risorsa per la promozione della lingua e della cultura italiana, nonché per il mantenimento dell’identità culturale dei figli dei connazionali e dei cittadini di origine italiana, il Comitato Scientifico apre il premio alle studentesse e agli studenti che frequentano gli Istituti secondari di secondo grado delle Scuole italiane all’Estero. La Città Metropolitana di Reggio Calabria, guidata dal Sindaco Giuseppe Falcomatà, è stata sin dal primo momento main sponsor dell’iniziativa per l’alto profilo culturale e l’attenzione alle giovani generazioni in linea con gli obiettivi strategici dell’ente. “Il Premio Cosmos è un’iniziativa culturale di enorme valore – ha dichiarato il sindaco metropolitano di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà – un’idea che ha il doppio merito di valorizzare il settore scientifico, a partire dalle migliori espressioni del mondo della ricerca in ambito nazionale, avvicinandolo all’interesse dei più giovani e coinvolgendo, attraverso di essi, le istituzioni scolastiche, che rappresentano un solido riferimento per la crescita culturale del territorio. Ringrazio lo staff del Planetario Pythagoras, motore organizzativo di questa meritoria iniziativa e vero e proprio centro propulsore per la divulgazione scientifica, soprattutto nel contesto studentesco, che costituisce un vanto per la nostra Città in ambito nazionale ed internazionale.”

Un Premio con sede a Reggio Calabria che ha già coinvolto 500 studenti di tutta Italia e non si è fermato neanche lo scorso anno scolastico, nonostante l’emergenza sanitaria del Covid -19. Accanto alla sezione Junior del progetto, c’è anche una competizione Senior che mette in gara gli autori dei testi, giudicati da un Comitato Scientifico composto da scienziati e divulgatori di fama internazionale (Amedeo Balbi, Roberto Buonanno Maria Luisa Chiofalo, Andrea Ferrara, Piergiorgio Odifreddi, Carlo Rovelli, Sandra Savaglio, Ginevra Trinchieri, Pierluigi Veltri, Lucia Votano, Paolo Zellini). La prospettiva degli organizzatori è, quest’anno, quella di ampliare l’orizzonte a una platea più ampia che possa far convergere sullo Stretto esperti, docenti, appassionati per ragionare e confrontarsi sulla ricerca scientifica da Sud.

Il Premio Cosmos è indetto dal Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione Uff. I, nell’ambito del Protocollo d’Intesa MI Società Astronomica Italiana, da quest’ anno in sinergia, anche, con la Fondazione per il Sud. Il progetto sposato anche dal quotidiano nazionale La Repubblica, che ogni anno pubblica le migliori recensioni scritte dagli studenti sui libri letti, gode del patrocinio dell’Accademia dei Lincei. La gestione dell’evento è a cura del team del Planetario Pythagoras, Città Metropolitana di Reggio Calabria, che si occupa, sul territorio e non solo di attività di ricerca e sensibilizzazione della cultura scientifica, astronomica in particolare, a ogni livello. Il bando e le modalità di partecipazione possono essere visionati sui siti www.premiocosmos.org, www.sait.it, www.planetariumpythagoras.com oltre che su quello del Ministero dell’Istruzione.