Reggina, Taibi a StrettoWeb: “Ribadisco che fino a gennaio non arriva nessuno, non mi posso muovere”

Le parole del direttore sportivo della Reggina Massimo Taibi sul mercato amaranto e in virtù delle nuove e insistenti voci su Cabaye

“Ribadisco che fino a gennaio non posso muovermi, siamo questi e così rimaniamo”. Lo conferma ai nostri microfoni il direttore sportivo della Reggina Massimo Taibi, che già la settimana scorsa aveva smentito un possibile arrivo di Johan Cabaye.

In virtù delle nuove e insistenti indiscrezioni di mercato delle ultime ore, sempre legate all’esperto centrocampista, la nostra redazione ha nuovamente contattato Taibi per capire se ci sono stati aggiornamenti negli ultimi giorni: “Niente, fino a gennaio non posso muovermi. Abbiamo 18 over, la lista intasata e fino alla prossima sessione di mercato restiamo questi”.

Il direttore sportivo, che pure ci aveva detto di non aver mai contattato Cabaye, corregge il tiro: “Il contatto con il giocatore è stato 3 mesi fa – ribadisce a StrettoWeb – ma non se n’è fatto nulla e poi non l’ho più sentito. A gennaio potrebbe arrivare un centrocampista ma ho già detto che potrebbe essere un Cabaye della situazione, però non è detto che sia lui. Fino a gennaio siamo questi e io non mi muovo”.

Difficile che possa essere strategia o pretattica. Solitamente, quando parla di mercato, il direttore amaranto è sempre molto sincero. Il fatto che Cabaye sia stato contattato 3 mesi fa e che il suo nome sia uscito nuovamente fuori potrebbe anche significare che l’obiettivo è sfumato una prima volta ma si vuole tornare all’assalto. Ciò che sembra certo è che bisogna aspettare gennaio per scoprirlo, perché prima Taibi non ha modo di sfoltire la lista Over. Qualcuno uscirà, come confermato ai canali ufficiali, e qualcuno a centrocampo potrebbe arrivare, ma non è detto che sia Cabaye.