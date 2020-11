Reggina, nuovi dettagli del prossimo store a Gioia Tauro: le prime immagini [VIDEO]

2 Novembre 2020 18:11

Nuovi dettagli vengono svelati dalla Reggina in merito al nuovo store che verrà aperto in Provincia, a Gioia Tauro

Passo dopo passo, messaggio dopo messaggio. Come è solito fare l’ufficio comunicazione della Reggina, anche per quanto riguarda il nuovo store in Provincia, a Gioia Tauro, viene svelato un dettaglio per volta, di settimana in settimana. Prima la news della nuova apertura, poi il luogo, adesso anche le prime immagini. Attraverso un brevissimo VIDEO sui propri canali social, infatti, il club amaranto ha svelato i locali del negozio che verrà aperto prossimamente. La data? Anche questo, probabilmente, sarà un dettaglio presto comunicato con un’altra iniziativa social.