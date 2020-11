Reggina-Spal, Marino: “Nella ripresa non abbiamo giocato, loro hanno preso coraggio dopo il palo”

1 Novembre 2020 20:05

Le parole del tecnico della Spal Pasquale Marino al termine del match vinto dai biancazzurri al Granillo contro la Reggina

Pasquale Marino porta a casa i tre punti dal Granillo, per la quinta volta su cinque in carriera. La Spal vince per 0-1 con un gol di Castro, condannando la Reggina alla prima sconfitta stagione. Queste le parole del tecnico biancazzurro al termine del match.

“La partita è stata in equilibrio sino alla superiorità numerica, abbiamo avuto l’occasione di segnare ma poi abbiamo rallentato Nel secondo tempo non abbiamo giocato, loro l’hanno messa sul ritmo giocando in verticale sugli attaccanti in continuazione, così abbiamo sofferto un po’ e abbiamo regalato qualche opportunità, cosa che non doveva accadere. Era comunque importante vincere e con le vittorie si correggono gli errori più facilmente. La classifica inizia ad essere discreta e di conseguenza bisogna lavorare moltissimo, i margini per migliorare sono tanti”.

“Probabilmente abbiamo pensato di gestire la partita. Quando non facciamo le nostre giocate, perdiamo la nostra qualità. Siamo stati fortunati nel palo loro e in occasione del rigore dubbio, abbiamo difeso discretamente, abbiamo corso qualche apprensione e dobbiamo chiudere le partite. Loro hanno preso coraggio dopo l’occasione e si sono caricati psicologicamente, noi invece abbiamo pensato di gestire e non deve accadere, perché si rischia di portare a casa un punto e non tre. Se avessimo fatto lo 0-2 avremmo giocato più sereni e quando si gioca sereni le giocate escono meglio”.