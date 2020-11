Reggina, Menez allo scoperto dopo l’espulsione: “Chiedo scusa a tutti, non riaccadrà più” [FOTO]

1 Novembre 2020 19:16

L’attaccante della Reggina Jeremy Menez è uscito allo scoperto dopo l’espulsione di oggi: le sue parole affidate a una Instagram Story

Jeremy Menez ha parlato. Il fantasista francese è uscito allo scoperto pubblicamente dopo la prematura espulsione di oggi in Reggina-Spal per una frase ingiuriosa nei confronti dell’arbitro, giudicata esagerata da Denis, Toscano e Gallo.

“Chiedo scusa alla terna arbitrale, ai miei compagni, al mister, alla società e ai tifosi per la mia reazione di oggi. Anche se non giustificabile credo che l’espulsione non me la meritavo. Vi prometto che non accadrà più. Forza Reggina, andiamo avanti ragazzi!!!”. Questo il messaggio scritto dal calciatore amaranto in una Instagram Story sul suo profilo ufficiale.