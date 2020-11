Reggina-Spal 0-1 LIVE: il primo tempo si chiude con gli amaranto sotto nel risultato

1 Novembre 2020 15:47

Serie B, diretta Reggina-Spal: il match del Granillo vale per 6ª giornata del campionato 2020/21. Formazioni ufficiali, cronaca testuale e live con aggiornamenti in tempo reale

Segui in diretta Reggina-Spal – Grande sfida per gli appassionati di calcio in questo pomeriggio domenicale, lo stadio Oreste Granillo apre i cancelli al big match Reggina-Spal, con fischio d’inizio alle ore 15. Dopo tre pareggi consecutivi, la squadra del tecnico Domenico Toscano va alla ricerca della vittoria per non allontanarsi dal gruppetto che guida la classifica. Fa rientro la stella Jeremy Menez. Di fronte la compagine dell’ex tanto amato Simone Missiroli: anche i ferraresi hanno ambizioni di promozione, sperano di fare subito ritorno in massima serie. L’esperto mister Pasquale Marino tiene alta la concentrazione dei suoi, tre punti in trasferta peserebbero quanto un macigno nelle sorti del campionato. Segui l’appassionante incontro di Serie B su StrettoWeb la diretta testuale della partita con cronaca live e aggiornamenti in tempo reale.

45′ + 3′ Finisce qui la prima frazione di gioco. Reggina e Spal vanno al riposo sullo 0-1.

45′ + 3′ Che parata di Guarna!!! Miracolo in uscita su Esposito, sarebbe stato il raddoppio allo scadere del primo tempo. Difesa troppo distratta fin qui quella amaranto.

45′ Tre minuti di recupero decisi dall’arbitro.

40′ Contropiede fulminante della Spal, intervento tempestivo di Bianchi che ferma proprio al momento del tiro Di Francesco.

38′ Calcio di punizione molto angolato di Bellomo, ma Berisha si esalta e toglie la sfera dal sette, riuscendo persino a bloccarla.

37′ Ammonizione per Valoti, duro intervento nei confronti di Bellomo.

32′ Altro giallo in casa Reggina, sanzionato Bellomo per reazione a gioco fermo nei confronti dell’avversario. Questa volta però il gesto non sembrava volontario, ma il giudice di gara è inflessibile.

31′ LA SPAL PASSA IN VANTAGGIO! DI FRANCESCO PENNELLA UN CROSS FANTASTICO PER LA TESTA DI CASTRO, CHE TROVA LA PRECISIONE E BATTE GUARNA. IL RISULTATO ADESSO E’ DI 0-1…

26′ Gioco fermo, si è fatto male l’assistente di linea con cui Menez ha battibeccato qualche minuto fa. Interviene lo staff sanitario dei padroni di casa.

23′ ESPULSO JEREMY MENEZ! REGGINA IN DIECI UOMINI A META’ DEL PRIMO TEMPO. Il francese avrà detto qualche parola di troppo nei confronti del guardalinee, l’arbitro non ci pensa due volte e lo manda 7 anzi tempo sotto la doccia. Nessuna protesta da parte dei calciatori.

16′ Uscita tempestiva di Guarna, l’azione poteva diventare pericolosa.

13′ Loiacono si prende il primo cartellino giallo della gara, trattenuta continuata su Di Francesco.

9′ Palla vagante in area, gli amaranto recriminano per un calcio di rigore. L’arbitro Ayroldi fa segno di proseguire.

6′ Tiro in porta per la Reggina con Denis, ma è troppo centrale, non impensierisce Berisha.

1′ Inizia la sfida del Granillo! La prima battuta va agli ospiti. La Reggina, oggi in campo con la terza maglia, attaccherà in questo primo tempo da Curva Nord verso Curva Sud.

PRIMO TEMPO

Diretta Reggina-Spal: le formazioni ufficiali

Si avvicina il fischio d’inizio di Reggina-SPAL, gara valida per il sesto turno del campionato di Serie BKT. Queste le scelte dei due tecnici:

Reggina (3-4-1-2): Guarna; Loiaocono, Cionek, Delprato; Rolando, Bianchi, Crisetig, Liotti; Bellomo; Ménez, Denis. A disposizione: Farroni, Di Chiara, Gasparetto, Rossi, Stavropoulos, De Rose, Folorunsho, Marcucci, Mastour, Rivas, Situm, Lafferty. Allenatore: Toscano.

SPAL (3-4-1-2): Berisha; Salamon, Vicari, Tomovic; Dickmann, Sal. Esposito, Valoti, Sala; Castro; Di Francecsco, Seb. Esposito. A disposizione: Galeotti, Thiam, Ranieri, Missiroli, Murgia, Tunjov, Sernicola, Okoli, Spaltro, Seck, Moro, Brignola. Allenatore: Marino.

Arbitro: Giovanni Ayroldi di Molfetta (Damiano Margani di Latina e Filippo Bercigli di Valdarno). Quarto uomo: Alberto Santoro di Messina.