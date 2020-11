Reggina-Spal LIVE, le formazioni ufficiali: Toscano si affida ai titolari, risolto il dubbio in difesa

1 Novembre 2020 13:58

Serie B, diretta Reggina-Spal: il match del Granillo vale per 6ª giornata del campionato 2020/21. Formazioni ufficiali, cronaca testuale e live con aggiornamenti in tempo reale

Segui in diretta Reggina-Spal – Grande sfida per gli appassionati di calcio in questo pomeriggio domenicale, lo stadio Oreste Granillo apre i cancelli al big match Reggina-Spal, con fischio d’inizio alle ore 15. Dopo tre pareggi consecutivi, la squadra del tecnico Domenico Toscano va alla ricerca della vittoria per non allontanarsi dal gruppetto che guida la classifica. Fa rientro la stella Jeremy Menez. Di fronte la compagine dell’ex tanto amato Simone Missiroli: anche i ferraresi hanno ambizioni di promozione, sperano di fare subito ritorno in massima serie. L’esperto mister Pasquale Marino tiene alta la concentrazione dei suoi, tre punti in trasferta peserebbero quanto un macigno nelle sorti del campionato. Segui l’appassionante incontro di Serie B su StrettoWeb la diretta testuale della partita con cronaca live e aggiornamenti in tempo reale.

Diretta Reggina-Spal: le formazioni ufficiali

Si avvicina il fischio d’inizio di Reggina-SPAL, gara valida per il sesto turno del campionato di Serie BKT. Queste le scelte dei due tecnici:

Reggina (3-4-1-2): Guarna; Loiaocono, Cionek, Delprato; Rolando, Bianchi, Crisetig, Liotti; Bellomo; Ménez, Denis. A disposizione: Farroni, Di Chiara, Gasparetto, Rossi, Stavropoulos, De Rose, Folorunsho, Marcucci, Mastour, Rivas, Situm, Lafferty. Allenatore: Toscano.

SPAL (3-4-1-2): Berisha; Salamon, Vicari, Tomovic; Dickmann, Sal. Esposito, Valoti, Sala; Castro; Di Francecsco, Seb. Esposito. A disposizione: Galeotti, Thiam, Ranieri, Missiroli, Murgia, Tunjov, Sernicola, Okoli, Spaltro, Seck, Moro, Brignola. Allenatore: Marino.

Arbitro: Giovanni Ayroldi di Molfetta (Damiano Margani di Latina e Filippo Bercigli di Valdarno). Quarto uomo: Alberto Santoro di Messina.