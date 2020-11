Reggina, Denis: “Non ne va bene una. L’espulsione a Menez? Esagerata…”

1 Novembre 2020 17:42

Al termine di Reggina-Spal, le parole dell’attaccante amaranto German Denis, che ha fallito un altro calcio di rigore

Ha fallito il secondo rigore stagionale ma ha deciso, da campione, di metterci la faccia e parlare ai giornalisti alla fine del match. Al termine della sconfitta al Granillo contro la Spal, le parole del Tanque Denis.

“E’ un momento che gira così, anche difficile per noi attaccanti. A volte non si trova il passaggio giusto, ci sono dei momenti nel quale l’attaccante segna sempre e altre in cui non ne va bene una. L’ho vissuta altre volte questa situazione, non è questo che mi preoccupa. Mi dispiace più per il tifoso che da casa si arrabbia, ma lavoreremo per migliorare. L’espulsione a Menez? Ero vicino a lui, non mi è sembrato che lo insultasse, poteva magari minacciarlo con un giallo o parlargli. Bisogna anche capire a volte i nostri momenti. Per me è esagerata“.