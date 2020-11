Reggina, ecco la conferma ufficiale su Rolando: risentimento muscolare. Altra grana per Toscano

20 Novembre 2020 13:13

Arriva l’ufficialità della notizia anticipata poco fa: risentimento muscolare per l’esterno della Reggina Gabriele Rolando

Lo avevamo anticipato poco fa, rimanendo in attesa di notizie ufficiali. Che sono prontamente arrivate: Gabriele Rolando ha accusato un risentimento muscolare e le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore. Lo comunica in una breve nota la Reggina attraverso il proprio sito. Il calciatore, che era già stato fermo qualche partita ad inizio stagione, è finito nuovamente out, aggiungendosi agli indisponibili presenti attualmente.

A questo punto, sarà uno tra Delprato (che ha il viaggio e le partite in Nazionale “addosso”) e Situm a sostituire l’esterno destro, mentre sull’altra fascia Di Chiara è favorito su Liotti. I convocati e la rifinitura di domani mattina chiariranno però ogni dubbio per mister Toscano, costretto a fare i conti con l’ennesima tegola.