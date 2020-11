Reggina, ripresa degli allenamenti: buone notizie per Charpentier

10 Novembre 2020 16:55

La Reggina ha ripreso quest’oggi gli allenamenti dopo due giorni di riposto post Empoli: buone notizie sul fronte Charpentier

“La squadra si è ritrovata questo pomeriggio sul campo numero 1 del centro sportivo Sant’Agata. Dopo una prima fase di riscaldamento, la seduta è proseguita con esercizi con la palla e lavoro metabolico. L’allenamento si è concluso con una partitella a campo ridotto. L’attaccante Gabriel Charpentier ha preso parte all’intera sessione con il resto del gruppo. La squadra scenderà in campo domani mattina”. E’ quanto si legge sul sito ufficiale della Reggina, che oggi ha ripreso ad allenarsi dopo i due giorni di riposo in seguito alla sconfitta di Empoli. La buona notizia è sul fronte Charpentier: l’ex attaccante dell’Avellino si è allenato interamente col gruppo per la prima volta. Proprio ieri ai nostri microfoni, infatti, mister Toscano aveva sottolineato come il giocatore non avesse mai svolto un’intera seduta col gruppo.