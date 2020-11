Reggina, prosegue il lavoro al Sant’Agata: il resoconto della seduta odierna

24 Novembre 2020 11:41

La Reggina prepara la trasferta di Monza, prossima avversaria sabato: il resoconto della seduta odierna al Sant’Agata

Seconda giornata settimanale di lavoro per la Reggina, che dopo la sconfitta interna contro il Pisa prepara il match di Monza in programma sabato pomeriggio. Di seguito la nota ufficiale del club sul resoconto della seduta odierna. Ancora nessuna novità riguardo Menez e gli altri acciaccati.

“Altra mattinata di intenso lavoro sul campo numero 1 del centro sportivo Sant’Agata. La squadra, dopo aver effettuato esercizi di riscaldamento, è stata divisa in due gruppi, provando delle soluzioni tattiche nella fase di possesso e non possesso. Nel finale di seduta si è svolta una partitella 11vs11 a campo ridotto. Per la giornata di domani è prevista una sessione mattutina”.