Reggina, il prossimo avversario: il Monza saluta la Coppa Italia, la Spal vince 2-0

24 Novembre 2020 16:39

Il Monza, prossimo avversario della Reggina, si è fatto battere ed eliminare dalla Spal in Coppa Italia

La prossima avversaria della Reggina, il Monza di Galliani e Berlusconi, ha affrontato la Spal in Coppa Italia. La gara, iniziata alle 14.30, si è da poco conclusa sul risultato di 2-0. I marcatori, nella ripresa, Paloschi su rigore all’ora di gioco e Brignola al 75′. Tanti i titolari in campo nella squadra brianzola nonostante l’impegno di sabato contro gli amaranto. Gli unici assenti e non convocati erano Frattesi, che ha riportato la frattura del primo dito della mano sinistra, Paletta per la contusione alla gamba rimediata prima della gara col Pordenone e Rigoni, fermato da un trauma contusivo al soleo.