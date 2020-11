Reggina, proroga della sospensione dei campionati giovanili

13 Novembre 2020 14:06

Con una nota sul proprio sito ufficiale, la Reggina comunica la proroga della sospensione dei campionati giovanili fino al 3 dicembre

“La FIGC ha disposto la sospensione fino al 3 dicembre 2020 delle gare in programma dei Campionati Nazionali Under 18, Under 17, Under 16 e Under 15 riservati alle società di Serie A e B, Under 17, Under 17 e Under 15 Femminile, Under 14 Pro e Under 13 Pro, confermando nel contempo la possibilità per le società di effettuare, ove consentito, le sedute di allenamento nel rispetto delle indicazioni previste dai protocolli federali vigenti”. Così recita la nota ufficiale pubblicata sul sito ufficiale della Reggina.