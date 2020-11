Reggina, nel silenzio del Granillo spunta lo striscione della Sud: “Anche se la strada sembra in salita…” [FOTO]

22 Novembre 2020 19:22

Uno striscione nella Curva Sud del Granillo è stato esposto a qualche ora da Reggina-Pisa: è la “voce”, lontana fisicamente ma vicina col cuore, del tifo amaranto

Un silenzio assordante. E’ quello del Granillo, che tra poco meno di due ore si appresta ad ospitare Reggina-Pisa. Non ci saranno tifosi, neanche uno. Solo i calciatori, i rispettivi staff e i giornalisti in tribuna. La Sud è lontana, fisicamente, ma vicina col cuore. Uno striscione è stato esposto nel settore più caldo del tifo amaranto. E’ un segnale, a nome di tutta la città, per far capire a Denis e compagni che il popolo c’è e li sostiene: “Anche se la strada sembra in salita siamo al vostro fianco perché la maglia che indossate è la nostra vita”, è la frase che si legge. In basso la FOTO.

