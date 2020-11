Reggina, è notte fonda: gli amaranto si fanno rimontare dal Pisa, finisce 1-2 al Granillo

22 Novembre 2020 23:03

Serie B, diretta Reggina-Pisa: il match del Granillo è valido per l’8ª giornata del campionato 2020/21. Formazioni ufficiali, cronaca testuale e live con aggiornamenti in tempo reale

Diretta Reggina-Pisa – Riflettori puntati sull’Oreste Granillo di Reggio Calabria, nel sunday night si gioca Reggina-Pisa. Dopo lo stop di una settimana a causa degli impegni nazionali, gli amaranto di mister Domenico Toscano tornano in campo per affrontare la compagine del tecnico Luca D’Angelo. Una partenza di campionato lenta per i calabresi che fin qui hanno raccolto sicuramente meno di quanto avrebbero meritato. Adesso, reduci dalla sconfitta di Empoli, sono chiamati alla vittoria per rialzare la china. Partenza da brividi anche l’inizio stagione toscani, che al momento hanno ottenuto soltanto quattro pareggi e due sconfitti. I maggiori problemi si sono visti in difesa, che con 15 reti subite è quella peggiore del torneo. Insomma, ci sono i presupposti per assistere ad una bella partita.

E’ molto complicato l’inizio degli amaranto, che accusano un Pisa ben messo in campo e con un atteggiamento deciso. E’ però la squadra di Toscano a passare in vantaggio, con Situm abile a sfruttare uno svarione difensivo per mettere la firma. La partita però cambia ad inizio ripresa, quando Giacomelli estrae il doppio giallo nei confronti di Crisetig che lascia in dieci uomini i suoi. Di Chiara ha la palla del raddoppio, ma trova un attento Perilli. Il Pisa comunque non molla e col passare dei minuti aumenta i giri del motore a fa salire sempre più il baricentro. La squadra di D’Angelo non demorde e nel finale di gara trova in pochi minuti sia il pareggio con Masucci, che il gol vittoria con Sibilli. Cala il sipario allo stadio Granillo, è buio pesto per la Reggina che non sa più vincere e né convincere…

Rivivi l’incontro di Serie B su StrettoWeb con la diretta testuale della partita, cronaca live e aggiornamenti in tempo reale.

90′ + 4′ Finisce qui. La Reggina perde 1-2. Non basta il gol di Situm, il Pisa ribalta il risultato e sbanca il Granillo.

90′ + 2′ IL PISA RIBALTA IL RISULTATO, E’ 1-2 AL GRANILLO. Sibilli si fa trovare pronto sul secondo palo e batte di destro Plizzari.

90′ + 1′ Anche Rossi finisce sul taccuino dell’arbitro.

90′ Saranno quattro i minuti di recupero.

86′ PAREGGIO DEL PISA! Gran gol in rovesciata di Masucci, che tutto solo in acrobazia manda in rete un pallone vagante.

83′ Subito occasione per Soddimo che dalla distanza prova a sorpresa. Tiro deviato in angolo, ma per poco Plizzari non viene beffato.

81′ Ultimo cambio per il Pisa: Soddimo prende il posto di Vido.

80′ Finisce largo il destro di Siega, è sofferenza adesso per i padroni di casa.

74′ Ammonito Siega per i neroazzurri.

73′ Vicino al pareggio il Pisa con Mazzitelli, il suo tiro finisce di poco sopra la traversa.

70′ Trenino di cambi anche per Toscano: Delprato, Mastour e Liotti rilevano Situm, Bellomo e Di Chiara.

67′ Che parata di Perilli!!! Di Chiara trova di sinistro lo spazio per il tiro, miracolosa la risposta del portiere ospite.

66′ Doppio cambio per D’Angelo: entrano Sibili, Siega e Masucci, fuori De Vitis, Belli e Palombi.

62′ German Denis si crea l’occasione. Ottimo stop, poi si gira e calcia. Palla però alta sopra la traversa.

61′ Vitis si becca l’ammonizione. Non è una partita cattiva, ma Giacomelli ha già estratto tanti cartellini.

57′ Anche Folorunsho costretto a spendere giallo, troppo evidente la sua trattenuta.

52′ Cambia qualcosa Toscano: Denis sostituisce Vasic, rientrato oggi da un infortunio.

46′ Neanche trenta secondi e subito un episodio importante per il match. Espulso Crisetig per doppia ammonizione, grave perdita questa per i calabresi.

46′ Tutto pronto. L’arbitro fischia, ricomincia la ripresa!

Mister D’Angelo rileva dal campo Birindelli, fa il suo ingresso Lisi.

SECONDO TEMPO

45′ + 2′ Finisce il primo tempo, le squadre vanno al riposo sul risultato di 1-0. A fare la differenza al momento il gol di Situm!

45′ + 1′ Ancora una volta estrae il cartellino giallo Giacomelli, Birindelli falloso su Folorunsho.

45′ Si giocherà ancora per due minuti, lo comunica il quarto uomo con la sua lavagnetta luminosa.

43′ Ammonito Cionek, è il terzo tra le fila degli amaranto.

42′ Entra Bianchi al posto di Menez.

41′ Non ce la fa Jeremy Menez, il francese si accascia. Un problema muscolare lo costringe ad uscire dal campo.

38′ Il cross di Vido diventa un tiro, attento Guarna.

35′ Altro giallo per i calabresi: il fallo in ritardo di Menez costa il cartellino.

31′ Altra grande occasione per Situm, la sua conclusione era indirizzata in porta. Caracciolo è sulla traiettoria ed evita il peggio per i suoi. Molto più convinta adesso la squadra di Toscano rispetto ai primi minuti.

22′ REGGINA IN VANTAGGIOOOOO!!!! HA SEGNATO SITUM, E’ 1-0 AL GRANILLO! L’esterno sfrutta lo scivolone di Birindelli e si invola dritto in porta. Il suo è un tiro-cross per Vasic, ma non la tocca nessuno e la palla finisce in rete.

20′ Vido si fa trovare in ottima posizione al centro dell’area, colpisce in pieno Cionek e il Pisa reclama per un calcio di rigore. L’arbitro non ravvede un tocco di mano e lascia proseguire.

19′ Fallo tattico per Crisetig, Giacomelli non può che estrarre il giallo.

15′ Ancora apprensione in area amaranto, Rossi si immola sulla botta di Marconi.

8′ Segna il Pisa, l’arbitro però ferma tutto. Il tiro di Guchel finisce in rete, la deviazione di Palombi però è decisiva. L’attaccante era in posizione di fuorigioco.

7′ Pericolo per la Reggina. Vido da lontano mette i brividi a Guarna.

6′ Prima conclusione verso lo specchio, ci prova Folorunsho ma un difensore fa muro.

1′ Giacomelli fischia l’inizio del match, batte il Pisa! La Reggina in classica maglia amaranto attaccherà da curva Nord verso curva Sud.

PRIMO TEMPO

REGGINA-PISA: QUI IL LINK DAZN PER SEGUIRE LA DIRETTA

Diretta Reggina-Pisa: le formazioni ufficiali

Manca poco più di un’ora al fischio d’inizio di Reggina-Pisa. Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre:

Reggina (3-4-1-2): Plizzari; Loiacono, Cionek, Rossi; Situm, Folorunsho, Crisetig, Di Chiara; Bellomo; Ménez, Vasic. A disposizione: Farroni, Guarna, Delprato, Gasparetto, Liotti, Peli, Stavropoulos, Bianchi, De Rose, Marcucci, Mastour, Denis. Allenatore: Toscano.

Pisa (4-3-1-2): Perilli; Birindelli, Benedetti, Caracciolo, Belli; Gucher, De Vitis, Mazzitelli; Vido; Palombi, Marconi. A disposizione: Kucich, Loria, Siega, Soddimo, Meroni, Marin, Sibilli, Lisi, Masucci, Alberti, Giani. Allenatore: D’Angelo.

Arbitro: Paolo Giacomelli di Trieste (Orlando Pagnotta di Nocera Inferiore e Alessandro Cipressa di Gallipoli). IV uomo: Ivan Robilotta di Sala Consilina.