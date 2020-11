Reggina-Pisa, i precedenti: si è giocato in B e in C, ma l’ultimo incrocio è lontanissimo

20 Novembre 2020 11:07

Reggina-Pisa, i precedenti totali tra le due squadre: quasi sempre B e una volta in C, l’ultimo scontro è stato circa 30 anni fa

Era già accaduto con la Spal, ma accadrà di nuovo e non sarà l’ultimo caso. Cosa? Che la Reggina in questa stagione torni ad affrontare club che non incrociava da tantissimo tempo. Questo, soprattutto, per gli anni di Serie A disputati, che hanno “allontanato” gli amaranto da alcuni club storici, ma anche per il ritorno degli stessi nel grande calcio, tra cui appunto la Spal. E così, domenica sera, Reggina e Pisa tornano ad affrontarsi a distanza di 30 anni.

L’ultimo incrocio, il settimo e finora ultimo in assoluto, è stato disputato il 19 novembre 1989 ed è terminato a reti bianche. Gli incontri fra le due compagini si sono svolti in Serie B e in Serie C. Dal primo nel ’65 all’ultimo, appunto, nell’89. Poi gli opposti percorsi a livello sportivo hanno impedito a queste due squadre di trovarsi nuovamente di fronte. Il bilancio è quasi in perfetto equilibrio: 2 vittorie Reggina, 2 Pisa, 3 pareggi. Di seguito l’elenco completo.

5 settembre 1965 (Serie B)

Reggina-Pisa 2-1

18 giugno 1966 (Serie B)

Reggina-Pisa 2-2

7 gennaio 1968 (Serie B)

Reggina-Pisa 0-0

15 febbraio 1970 (Serie B)

Reggina-Pisa 1-2

10 gennaio 1971 (Serie B)

Reggina-Pisa 1-0

29 aprile 1979 (Serie C)

Reggina-Pisa 0-1

19 novembre 1989 (Serie B)

Reggina-Pisa 0-0