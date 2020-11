Reggina-Pisa, l’ex amaranto Loria ricorda Reggio Calabria sui social: pubblicata FOTO del Lungomare

22 Novembre 2020 19:38

Reggina-Pisa, l’ex portiere amaranto Leonardo Loria ricorda il suo passato nella città dello Stretto pubblicando una foto del lungomare

Classe ’99, nasce a Trapani ma a 13 anni (nel 2012) si trasferisce a Reggio Calabria, in uno dei settori giovanili più importanti e rosei del Sud Italia. Tre anni, fino all’addio 2015, ma non per sua scelta. La mancata iscrizione del club dello Stretto costringe allo svincolo di tutti i calciatori presenti, della prima squadra e non. Leonardo Loria spicca così il volo, arrivando a Torino, sponda Juventus. Quattro anni anche coi “piccoli” bianconeri prima dell’esordio nel professionismo con l’Under 23 l’anno scorso in Serie C e quello in B col Pisa nella stagione attuale. E così, per la prima volta da quel lontano 2015, il giovane portiere torna a Reggio Calabria, lì dove è cresciuto prima come uomo che come calciatore. E non dimentica. Sui social ha infatti pubblicato una Instagram Stories che ritrae il panorama mozzafiato di una parte di lungomare con la Sicilia all’orizzonte.