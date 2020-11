Reggina-Pisa, il doppio ex Oshadogan esalta Anconetani e Foti: “Due grandi presidenti, due visionari. Sarà anche la mia partita”

19 Novembre 2020 22:29

Parole d’affetto del doppio ex di Reggina-Pisa Joseph Dayo Oshadogan nei confronti dei presidenti Anconetani e Foti

Nasce a Genova, da padre nigeriano e madre ligure, gioca il primo anno di giovanili al Pisa e, dopo essere cresciuto a Foggia, esordisce in Serie A con la Reggina, nei primi anni belli degli amaranto “in mezzo” ai grandi del calcio. Joseph Dayo Oshadogan, a 20 anni di distanza circa (25 dall’esperienza al Pisa), ricorda ancora con affetto e piacere i due presidenti di allora, Anconetani e Foti.

“Due Grandi Presidenti, due visionari, due persone uniche, che hanno condiviso i loro sogni, rendendoli realtà per migliaia di persone, compreso me!! Domenica ci sarà Reggina-Pisa, ci sono partite che riempiono il cuore, che sia una bella partita ed un po’, sarà anche la mia! Che vinca il migliore! La storia non si cancella e per Pisa e Reggio, Anconetani e Foti l’hanno scritta. Sempre Grazie!”. E’ il pensiero che, sul proprio profilo ufficiale Facebook, scrive l’ex difensore amaranto, che conta 40 presenze dal 1999 al 2002 in riva allo Stretto.