Reggina-Pisa LIVE, le formazioni ufficiali: Folorunsho dal 1′, ma la novità è in attacco

22 Novembre 2020 19:59

Serie B, diretta Reggina-Pisa: il match del Granillo è valido per l’8ª giornata del campionato 2020/21. Formazioni ufficiali, cronaca testuale e live con aggiornamenti in tempo reale

Diretta Reggina-Pisa – Riflettori puntati sull’Oreste Granillo di Reggio Calabria, nel sunday night si gioca Reggina-Pisa. Dopo lo stop di una settimana a causa degli impegni nazionali, gli amaranto di mister Domenico Toscano tornano in campo per affrontare la compagine del tecnico Luca D’Angelo. Una partenza di campionato lenta per i calabresi che fin qui hanno raccolto sicuramente meno di quanto avrebbero meritato. Adesso, reduci dalla sconfitta di Empoli, sono chiamati alla vittoria per rialzare la china. Partenza da brividi anche l’inizio stagione toscani, che al momento hanno ottenuto soltanto quattro pareggi e due sconfitti. I maggiori problemi si sono visti in difesa, che con 15 reti subite è quella peggiore del torneo. Insomma, ci sono i presupposti per assistere ad una bella partita. Segui l’incontro di Serie B su StrettoWeb con la diretta testuale della partita, cronaca live e aggiornamenti in tempo reale.

REGGINA-PISA: QUI IL LINK DAZN PER SEGUIRE LA DIRETTA

Diretta Reggina-Pisa: le formazioni ufficiali

Manca poco più di un’ora al fischio d’inizio di Reggina-Pisa. Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre:

Reggina (3-4-1-2): Plizzari; Loiacono, Cionek, Rossi; Situm, Folorunsho, Crisetig, Di Chiara; Bellomo; Ménez, Vasic. A disposizione: Farroni, Guarna, Delprato, Gasparetto, Liotti, Peli, Stavropoulos, Bianchi, De Rose, Marcucci, Mastour, Denis. Allenatore: Toscano.

Pisa (4-3-1-2): Perilli; Birindelli, Benedetti, Caracciolo, Belli; Gucher, De Vitis, Mazzitelli; Vido; Palombi, Marconi. A disposizione: Kucich, Loria, Siega, Soddimo, Meroni, Marin, Sibilli, Lisi, Masucci, Alberti, Giani. Allenatore: D’Angelo.

Arbitro: Paolo Giacomelli di Trieste (Orlando Pagnotta di Nocera Inferiore e Alessandro Cipressa di Gallipoli). IV uomo: Ivan Robilotta di Sala Consilina.