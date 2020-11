Reggina, il presidente del Pisa Corrado: “A Reggio trasferta complicata, la Calabria è ‘zona rossa’…”

10 Novembre 2020 17:27

Analizzando il prossimo avversario, la Reggina, il presidente del Pisa Corrado fa anche riferimento alla trasferta in Calabria

Giuseppe Corrado, presidente del Pisa (prossimo avversario della Reggina), in un’intervista a ‘Il Neroazzurro’ – in onda su 50 Canale – ha parlato della sua squadra in riferimento al momento attuale e alla trasferta del Granillo di domenica 22 novembre.

“La classifica la guardo, come tutti, ma a preoccuparmi al momento sono le dinamiche societarie e tutto ciò che è relativo ad oggi al mondo del calcio. Non mi posso lamentare della situazione sanitaria anche perché siamo stati colpiti poco dal virus e solo con Loria che tornerà a disposizione dalla prossima partita. L’Ascoli, la scorsa giornata, ha utilizzato il bonus con noi proprio prima della sosta e quando dovevamo giocare in casa, quindi ora torneremo a giocare in trasferta. Trasferta, tra l’altro, anche complicata da un punto di vista logistico perché la Calabria è zona rossa”.