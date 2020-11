Reggina-Pisa, i convocati amaranto: quattro gli assenti, ma Rivas c’è

21 Novembre 2020 15:26

Reggina-Pisa, i convocati amaranto: l’elenco completo scelto da mister Toscano per il match del Granillo di domani

Si torna in campo dopo due settimane. Posticipo domenicale per la Reggina, che ospita al Granillo il Pisa di mister D’Angelo. Mister Toscano alle prese con diversi indisponibili, tra ricadute (Charpentier), stop dell’ultim’ora (Rolando), lungodegenti (Faty) e acciaccati dalle Nazionali (Lafferty). Pienamente recuperati Cionek e Vasic, così come Rivas, che risulta in lista seppur non al meglio, come dichiarato dal mister in conferenza stampa. Di seguito l’elenco completo dei convocati diramato dal club sul sito ufficiale.

Portieri: Farroni, Guarna, Plizzari.

Difensori: Cionek, Delprato, Di Chiara, Gasparetto, Liotti, Loiacono, Peli, Rossi, Stavropoulos.

Centrocampisti: Bianchi, Crisetig, De Rose, Folorunsho, Marcucci, Mastour, Rivas, Situm.

Attaccanti: Bellomo, Denis, Ménez, Vasic.

Indisponibili: Charpentier, Faty, Lafferty, Rolando.