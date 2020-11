22 Novembre 2020 21:59

Situm ha portato in vantaggio la Reggina contro il Pisa, ma c’è ancora un tempo da giocare

“Sono contento per la rete, ma ancora è il primo tempo. Abbiamo tanto da fare per conservare il vantaggio. Per ora stiamo controllando il match, adesso dovremo sfruttare le occasione che si presenteranno Infortunio Menez? E’ un calciatore che porta qualità, ma abbiamo tanti uomini in panchina e ognuno saprà dare il suo contributo”. E’ questo il pensiero di Mario Situm ai microfoni di Dazn. L’esterno croato è l’autore del vantaggio nel match Reggina-Pisa, terminato 1-0 nel primo tempo.