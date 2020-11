4 Novembre 2020 10:13

Questa la data del recupero del match di Primavera 2 tra Reggina e Napoli, come comunicato dal sito ufficiale amaranto

“La Lega B ha comunicato la data di recupero di Reggina-Napoli, valida per il terzo turno del girone B di Primavera 2. La gara in oggetto verrà disputata mercoledì 25 novembre alle ore 14:30′ presso il centro sportivo Sant’Agata”. E’ quanto si legge in una breve nota pubblicata sul sito ufficiale degli amaranto.