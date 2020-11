Reggina, Taibi conferma: “Con Cabaye ci ho provato 3 mesi fa, è finito tutto lì”

17 Novembre 2020 12:49

Massimo Taibi, direttore sportivo della Reggina, ha confermato quanto già detto due giorni fa a StrettoWeb in merito a Cabaye

Il direttore sportivo della Reggina Massimo Taibi ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb. Una domanda è stata fatta anche sul mercato, sul discorso Cabaye. Il dirigente amaranto ha confermato quanto già detto due giorni fa a StrettoWeb: “Ci può servire un giocatore con le sue caratteristiche. L’ho contattato tre mesi fa e non ho trovato l’accordo, poi è finita lì. C’è stato un pour parler recentemente, ma niente di che. Magari vengono fuori altri nomi”.

“Gennaio è un mercato di riparazione – prosegue sempre Taibi parlando di calciomercato – Dopo sette partite puoi avere un’idea e poi le cose cambiano. Su ciò che manca lo vedremo più avanti. In B ci vuole gente con gamba e qualità. Con i soldatini non vai da nessuna parte, serve il giusto mix. Da Menez ci aspettiamo che possa dare un grande contributo come ha in parte fatto. In generale il mercato invernale sarà ancora peggio di quello estivo. Stadi chiusi, il Covid sta condizionando tanto, chi spende lo fa a luglio e già tutti in estate sono stati parsimoniosi. Mi aspetto veramente poco”.