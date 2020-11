Reggina, gravissimo lutto per Kyle Lafferty: scomparsa prematuramente la sorella

6 Novembre 2020 10:58

L’attaccante della Reggina Kyle Lafferty ha perso prematuramente la sorella Sonia: il cordoglio del club e di tutta la redazione di StrettoWeb

Un gravissimo lutto ha colpito l’attaccante della Reggina Kyle Lafferty. E’ scomparsa prematuramente la sorella Sonia, come informa il club amaranto attraverso una breve nota ufficiale, stringendosi al dolore per la perdita. “Il Presidente Luca Gallo e la Reggina – si legge – in tutte le sue componenti, si stringe attorno al calciatore amaranto Kyle Lafferty, in questo momento di dolore per la prematura scomparsa della cara sorella Sonia. Alla famiglia Lafferty vanno le nostre più sentite condoglianze”.

Anche la redazione di StrettoWeb tutta si stringe attorno al dolore del calciatore, a cui vanno le più sentite condoglianze.