Reggina, la Lega Serie B ‘incorona’ Menez: è lui il miglior giocatore del mese di ottobre

14 Novembre 2020 19:57

La Lega Serie B ha ‘incoronato’ Jeremy Menez come miglior giocatore del mese di ottobre

“La votazione si è conclusa e ha dato il suo verdetto: il miglior giocatore di ottobre della #SerieBKT è Jérémy Ménez della Reggina 1914! I suoi lampi di genio sono già stati decisivi in questo inizio di campionato, félicitations Jérémy! Premio meritato?”. Con questo post su Facebook, la pagina ufficiale della Lega Serie B ‘incorona’ Jeremy Menez come miglior calciatore del mese di ottobre in cadetteria.

Un riconoscimento che ovviamente, come specificato, riguarda il mese scorso, quello in cui l’attaccante della Reggina è stato in grado di mandare da solo in tilt le difese di Salernitana, Pescara e Virtus Entella. Tre reti nelle prime due partite, entrando anche in ogni azione da gol, e punizione guadagnata a Chiavari che ha portato al momentaneo vantaggio di Crisetig. Una furia. La parte bella di Menez, come abbiamo già avuto modo di sottolineare. Sicuramente, e purtroppo per Toscano e compagni è cosa certa, il francese non sarà eletto come miglior giocatore del mese di novembre, tra acciacchi fisici, espulsioni e assenze per squalifica. L’obiettivo è che a dicembre possa ripetere il mese d’esordio.