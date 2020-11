Reggina, ecco le notizie ufficiali sugli infortunati: da Menez a Lafferty passando per Rivas e i lungodegenti

24 Novembre 2020 19:21

Reggina, il punto sugli infortunati: le notizie pubblicate sul sito ufficiale amaranto in merito agli indisponibili

Sono arrivate le notizie ufficiali, in casa Reggina, in merito agli infortunati. Dai risultati degli esami svolti da Menez alla situazione Lafferty e Rivas passando per i Charpentier, Faty e Rolando. Di seguito la nota pubblicata sul sito del club amaranto.

“A seguito degli esami strumentali effettuati, Jeremy Menez ha riportato una distrazione muscolare di primo grado al flessore destro. I tempi di recupero saranno valutati nei prossimi giorni.

Rigoberto Rivas rientrerà in gruppo giovedì mentre prosegue il programma di recupero dei calciatori Gabriele Rolando, Gabriel Charpentier e Ricardo Faty.

L’attaccante Kyle Lafferty rientrerà a Reggio Calabria in serata e sarà sottoposto a tampone molecolare”.