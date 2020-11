Reggina, non ci voleva: Gabriel Charpentier va di nuovo out

16 Novembre 2020 15:04

Tegola Reggina: l’attaccante amaranto Gabriel Charpentier, che aveva da poco ripreso ad allenarsi, è costretto di nuovo al forfait

Reggina, non ci voleva. Gabriel Charpentier si ferma di nuovo. L’attaccante amaranto, che aveva da poco ripreso ad allenarsi dopo il lungo stop per l’infortunio dell’anno scorso e l’agognante attesa tra positività al Covid e isolamento, ha riportato un forte trauma contusivo al ginocchio sinistro in seguito ad uno scontro di gioco durante la seduta di allenamento di ieri. Come informa il sito ufficiale amaranto, i tempi di recupero saranno valutati nei prossimi giorni dopo ulteriori approfondimenti strumentali.