Reggina, buone notizie: tutti negativi i tamponi a cui si è sottoposto il gruppo squadra

19 Novembre 2020 10:47

Sono stati resi noti, in casa Reggina, gli esiti dei tamponi a cui si è sottoposto il gruppo squadra dopo le due positività di ieri

Buone notizie in casa Reggina. Dopo le due positività al Coronavirus all’interno dello staff comunicate nella giornata di ieri, sono stati resi noti oggi i tamponi a cui è stato sottoposto tutto il gruppo squadra per verificare l’eventuale contagio di qualche altro elemento. Come recita la nota sul sito ufficiale amaranto però, per fortuna, “il nuovo ciclo di tamponi e test sierologico ha dato esito negativo per tutti i tesserati”. Rimangono dunque in isolamento i due positivi di ieri, in attesa di nuovo tampone, mentre la squadra proseguirà con gli allenamenti la marcia di avvicinamento al match di domenica contro il Pisa.