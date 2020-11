Reggina, Enrico Delprato convocato nell’Italia Under 21

8 Novembre 2020 12:37

Nuova convocazione con l’Italia Under 21 per il giovane difensore della Reggina Enrico Delprato

“Enrico Delprato è stato convocato dal commissario tecnico dell’Under 21, Paolo Nicolato, per le gare di giovedì 12 novembre contro l’Islanda, domenica 15 novembre con il Lussemburgo e mercoledì 18 novembre a Pisa con la Svezia”. Altra convocazione in Under 21 per il giovane difensore della Reggina Enrico Delprato, sulla scia delle altre chiamate di Nicolato. Non ci sarà l’altro suo compagno in amaranto Alessandro Plizzari, che sta pian piano ritrovando la condizione dopo la quarantena causata dalla positività al Covid. Oltre a Delprato, mancherà anche Lafferty, anch’egli convocato dalla Nazionale dell’Irlanda del Nord.