15 Novembre 2020 19:58

L’Italia Under 21 mette in ghiaccio la qualificazione battendo il Lussemburgo 0-4: ancora in campo per tutti i 90 minuto il difensore della Reggina Delprato

Enrico Delprato è ormai una certezza per il c.t. dell’Italia Under 21 Nicolato. Il difensore della Reggina ma di proprietà dell’Atalanta è titolare indiscusso della retroguardia a 3 degli azzurrini. Anche oggi in Lussemburgo il giovane calciatore ha fatto parte della gara per tutti i 90 minuti. Risultato finale 0-4, grazie alla doppietta di Scamacca e alle reti di Pinamonti e Marchizza, che chiudono il match già dopo un’ora di gioco e mettono in ghiaccio la qualificazione.