Reggina, Delprato titolare con l’Italia Under 21: azzurrini vittoriosi in Islanda

12 Novembre 2020 16:35

Il difensore della Reggina Enrico Delprato tra i protagonisti della vittoria dell’Italia Under 21 in casa dell’Islanda

E’ arrivata un’altra importante vittoria per l’Italia Under 21 nel pomeriggio in casa dell’Islanda per la gara valevole alle qualificazioni agli Europei. In campo per tutti i 90 minuti il difensore della Reggina Enrico Delprato, che ha ricoperto il ruolo di centrale di destra nella difesa a schierata dal c.t. Nicolato. Il mattatore della sfida è il centrocampista dello Spezia Pobega, autore di una doppietta. Al vantaggio al 35′ è seguito l’altro vantaggio nel finale, all’88’, dopo che Willumsson aveva pareggiato i conti all’ora di gioco. Con questo successo Scamacca e compagni staccano la stessa Islanda di quattro punti, allungando anche su Irlanda e Svezia. Di seguito la classifica aggiornata.