4 Novembre 2020 17:08

Il derby tra i due ex Reggina Cozza e Franceschini, rispettivi allenatori di San Luca e Castrovillari, è appannaggio del primo

Basta una rete di Marchionna al 10′ minuto per permettere al San Luca di Francesco Cozza di battere il Castrovillari di Ivan Franceschini. E’ dunque dell’allenatore nativo di Cariati il “derby” tra i due ex calciatori della Reggina, insieme in maglia amaranto dal 2001 al 2004 e poi nel 2005-2006. Nell’altro recupero della 4ª giornata, successo del Licata sul Paternò nel derby siciliano sempre con il risultato di 1-0. Di seguito la classifica aggiornata.