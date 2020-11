Reggina, occhio alla situazione Covid del Brescia: ha ancora a disposizione il “jolly” rinvio e i positivi sono 6

30 Novembre 2020 15:42

Il Brescia, prossimo avversario della Reggina, può ancora sfruttare il “jolly”-Covid per richiedere il rinvio del match: ha 6 positivi in squadra

Una situazione che, in altra pagina, abbiamo definito tragica. E’ quella riguardante gli indisponibili in casa Brescia, prossima avversaria di una Reggina che – in fatto di emergenza – non se la passa meglio. Ad influire molto su questo stato di difficoltà, per le Rondinelle, è il Covid. Ben 6 (oltre ai due dello staff) sono i calciatori attualmente positivi e in isolamento per il club, che nelle scorse settimane aveva colpito anche – tra gli altri – l’ex Reggina Antonino Ragusa ed Ernesto Torregrossa, entrambi guariti e rientrati.

Ma gli altri 6, tra cui bomber Donnarumma, sono i calciatori attualmente indisponibili e di cui si attendono notizie anche in vista del match del Granillo di sabato. Qualora però i giocatori contagiati dovessero aumentare (ma ovviamente ci auguriamo che non sia così), arrivando a più di 8, il Brescia potrebbe – qualora volesse – approfittare del famoso “jolly” a disposizione richiedendo il rinvio della gara. Come da regolamento della Lega B, infatti, ogni squadra può usufruire di questa possibilità solo una volta e nel caso in cui si trovasse con più di 8 positivi tra i soli calciatori. Alla seconda, eventualmente, scatterebbe la sconfitta a tavolino, ma in casa Brescia è un pericolo ad oggi da scongiurare. Le Rondinelle non hanno mai chiesto ufficialmente alcun rinvio. L’unica gara posticipata, quella in casa della Cremonese di qualche settimana fa, è stata decisa direttamente dalla Lega – senza alcuna richiesta – per il tempo ridotto nell’effettuare i tamponi di verifica dopo il caso positivo emerso il giorno stesso della gara.