30 Novembre 2020 18:24

Serie B, 16ª giornata: Reggina-Cremonese non si disputerà più alle ore 16

“La Lega B, attraverso un comunicato ufficiale, ha disposto l’anticipo di un’ora del match tra Reggina e Cremonese, valido per il sedicesimo turno del campionato di Serie BKT e in programma mercoledì 30 dicembre. La gara in oggetto si disputerà alle ore 15”. E’ quanto si legge nel comunicato ufficiale pubblicato sul sito ufficiale amaranto. La gara Reggina-Cremonese è valida per la 16ª giornata del campionato di Serie B 2020/2021 e chiuderà l’annata solare della formazione del tecnico Toscano.