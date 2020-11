Dalla Francia: “La Reggina è sull’ex PSG Cabaye”, ma non c’è nulla. Taibi smentisce a StrettoWeb: “Mai contattato”

8 Novembre 2020 14:16

Voci di mercato riguardanti la Reggina, dalla Francia parlano di un interesse verso l’ex PSG Cabaye: Taibi smentisce a StrettoWeb

“Un club di Serie B italiana sta pensando a Yohan Cabaye, esperto calciatore francese che ha giocato insieme a Jeremy Menez. Si tratta della Reggina“. Questa la notizia rimbalzata dalla Francia esattamente due giorni fa, lanciata in esclusiva da “le10sport” e ripresa da diversi media italiani. Il calciatore, svincolato, sarebbe dunque tesserabile. Il problema, però, è che le 18 caselle Over della rosa amaranto sono ad oggi tutte occupate. Un nuovo arrivo presupporrebbe un eventuale addio, al momento da escludere visto che il mercato si è chiuso da poco e non avrebbe senso già ora intervenire sull’organico con rivoluzioni o modifiche, minando altresì il morale di una rosa che ha solo bisogno di fiducia.

A confermare questa considerazione, anche le parole del direttore sportivo Massimo Taibi, che ha smentito categoricamente l’interesse verso il giocatore ai microfoni di StrettoWeb: “Non è vera la voce su Cabaye. Nessun contatto neanche in estate? Nessuno, non l’abbiamo mai contattato neanche nei mesi precedenti”, ha detto il dirigente amaranto da noi contattato per verificare l’eventuale interesse. Non c’è dunque nulla di vero sull’esperto ex Psg, non c’è mai stato alcun contatto neanche nei caldi mesi estivi, quelli in cui impazzavano le operazioni di mercato condotte dal direttore sportivo.