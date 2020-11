Alla reggina Annalisa Malara il premio ‘Rosa Camuna 2020’: ha scoperto il ‘paziente 1’, primo caso accertato di Covid in Italia

18 Novembre 2020 19:34

E’ della reggina Annalisa Malara il premio ‘Rosa Camuna 2020’, un importante riconoscimento istituito dalla regione Lombardia

“E’ andato anche ad Annalisa Malara, il medico anestesista del reparto di Medicina all’ospedale di Codogno (Lodi), il premio ‘Rosa Camuna 2020’”. Lo scrive Massimo Calabrò su Gazzetta del Sud. “Si tratta – si legge in riferimento al premio – di un riconoscimento particolarmente importante per la Lombardia, istituito dalla Giunta regionale e attribuito a persone fisiche, imprese, enti, associazioni e fondazioni in rappresentanza dei diversi territori ed è la massima onoreficenza assegnata della massima onorificenza in Lombardia assegnata a chi si è distinto nel contribuire allo sviluppo economico, sociale, culturale e sportivo del territorio lombardo”.

Annalisa Malara, la cui famiglia è originaria di Reggio Calabria, è ormai nota alle cronache internazionali per aver scoperto il primo caso di Coronavirus, il ‘paziente 1’ Mattia Maestri. “A Reggio sono anni che non ci vado – ha detto Annalisa – ma ho la città nel cuore. Passeggiare sul lungomare è una delle cose più belle che si possa fare”. Tra i suoi ricordi “gli acquisti al mercato con nonna Rosa, le piante di bergamotto e i bagni infiniti in città”.