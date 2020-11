Reggina, il resoconto dell’allenamento odierno: Toscano mischia le carte in partitella, 5 gli assenti [FOTO e VIDEO]

12 Novembre 2020 13:08

Il resoconto dell’allenamento odierno della Reggina al Sant’Agata: mister Toscano mischia le carte in partitella

Dieci giorni esatti al prossimo impegno ufficiale della Reggina dopo un ottobre intenso e un inizio di novembre negativo. Il weekend che verrà sarà di riposo, visti gli impegni delle Nazionali, mentre il prossimo appuntamento ufficiale sarà domenica sera (fischio d’inizio ore 21) al Granillo contro il Pisa.

Nonostante ciò, seppur manchi ancora un po’ al match, mister Toscano mette già abbastanza sotto torchio i suoi. Nella seduta di questa mattina, aperta ai giornalisti, si è lavorato col pallone. Nella prima parte spazio ad alcuni esercizi, con il gruppo diviso in due: in una metà campo prove difensive e in un’altra prove offensive, con la presenza in area di Menez, Denis e Charpentier a finalizzare la manovra orchestrata da dietro. Nella seconda parte, partitella a campo ridotto terminata sull’1-0 e decisa da Lorenzo Peli. Cinque gli assenti: Cionek e Vasic oltre al lungodegente Faty e a Delprato e Lafferty impegnati con le Nazionali. Questi i due schieramenti

Squadra con casacca nera: Farroni, Marcucci, Stavropoulos, Rossi, Situm, Bianchi, De Rose, Di Chiara, Mastour, Peli, Charpentier.

Squadra con casacca verde: Plizzari, Loiacono, Gasparetto, Rolando, Crisetig, Folorunsho, Liotti, Bellomo, Menez, Denis.